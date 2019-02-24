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В РПЛ высказались об идее продажи пива на футбольных стадионах 

RT на русском + ещё 44 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поддержал идею продажи пива на аренах во время футбольных матчей.
«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решён», — приводит слова Прядкина «360».
Он также выразил надежду, что с приходом Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС) решение по возвращению пива будет решено быстрее.
Ранее Валерий Газзаев выразил надежду, что избрание Дюкова главой РФС повлечёт радикальные изменения в российском футболе.
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Футбол , Сергей Прядкин , Александр Дюков , Валерий Газзаев , РФС
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