Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поддержал идею продажи пива на аренах во время футбольных матчей.
«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решён», — приводит слова Прядкина «360».
Он также выразил надежду, что с приходом Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС) решение по возвращению пива будет решено быстрее.
Ранее Валерий Газзаев выразил надежду, что избрание Дюкова главой РФС повлечёт радикальные изменения в российском футболе.