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Тренер ЦСКА высказался о травме Дзагоева 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму полузащитника Алана Дзагоева, передает "Советский спорт".
Футболист получил травмы на 16-й минуте товарищеского матча против "Картахены" (3:1).
"Травма Дзагоева — большое разочарование. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее жизнь продолжается", — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Дзагоева унесли с поля на носилках.
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Футбол , Виктор Гончаренко , Алан Дзагоев , Советский спорт
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