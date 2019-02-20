Тренер ЦСКА высказался о травме Дзагоева 

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму полузащитника Алана Дзагоева, передает "Советский спорт".
Футболист получил травмы на 16-й минуте товарищеского матча против "Картахены" (3:1).
"Травма Дзагоева — большое разочарование. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее жизнь продолжается", — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Дзагоева унесли с поля на носилках.