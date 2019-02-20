Жена Кокорина отметила положительное влияние СИЗО на футболиста

Жена форварда сине-бело-голубых отметила, что футболист многое понял, находясь в СИЗО

"Дурость, которая свойственна мужчинам до определенного возраста, она абсолютно ушла. Он очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то он меня обижал… Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Саша настолько глубоко это осознает. Мы достаточно рано с ним встретились и по молодости многого недопонимали. Эта ситуация для нашей семьи дала много плюсов, потому что мы до конца поняли кто мы друг для друга", — поделилась информацией Валитова.

Кокорин находится в СИЗО "Бутырка" с 8 октября 2018 года. Ему продлили арест до 8 апреля. Спортсмена обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.