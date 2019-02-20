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Жена Кокорина отметила положительное влияние СИЗО на футболиста 

Газета.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Жена форварда сине-бело-голубых отметила, что футболист многое понял, находясь в СИЗО.
"Дурость, которая свойственна мужчинам до определенного возраста, она абсолютно ушла. Он очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то он меня обижал… Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Саша настолько глубоко это осознает. Мы достаточно рано с ним встретились и по молодости многого недопонимали. Эта ситуация для нашей семьи дала много плюсов, потому что мы до конца поняли кто мы друг для друга", — поделилась информацией Валитова.
Кокорин находится в СИЗО "Бутырка" с 8 октября 2018 года. Ему продлили арест до 8 апреля. Спортсмена обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.
Ранее министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о Кокорине и полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве.
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Футбол , Павел Мамаев , Андрей Малахов , Павел Колобков , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Советский спорт
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