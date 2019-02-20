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Понравившийся «МЮ» игрок вошёл в заявку «Чертаново» 

News.ru + ещё 8 59 минут назад
Фото: spinyaev9/vk.com
Московский футбольный клуб «Чертаново», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), внёс в заявку на сезон 14-летнего нападающего Сергея Пиняева.
Как сообщает пресс-служба «Чертаново», если Пиняев появится на поле до конца сезона, то станет самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в российских профессиональных лигах. Рекорд в истории первого дивизиона принадлежит Павлу Маслову, в марте 2016 года дебютировавшему за «Тюмень» в возрасте 15 лет и 337 дней.
Впервые скауты английского клуба заметили россиянина во время турнира в Испании два года назад. С тех пор Пиняев ежегодно ездит в Англию на подобную стажировку и планирует делать это до совершеннолетия. Хотя игроком «манкунианцы» заинтересованы уже сейчас, он не сможет переехать на постоянное место жительства в Англию, пока ему не исполнится 18.
«Манчестер Юнайтед» увидел юного россиянина и восхитился, писал News.ru.
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Футбол , Павел Маслов , Манчестер Юнайтед
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