Понравившийся «МЮ» игрок вошёл в заявку «Чертаново»

Московский футбольный клуб «Чертаново», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), внёс в заявку на сезон 14-летнего нападающего Сергея Пиняева.

Как сообщает пресс-служба «Чертаново», если Пиняев появится на поле до конца сезона, то станет самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в российских профессиональных лигах. Рекорд в истории первого дивизиона принадлежит Павлу Маслову , в марте 2016 года дебютировавшему за «Тюмень» в возрасте 15 лет и 337 дней.

Впервые скауты английского клуба заметили россиянина во время турнира в Испании два года назад. С тех пор Пиняев ежегодно ездит в Англию на подобную стажировку и планирует делать это до совершеннолетия. Хотя игроком «манкунианцы» заинтересованы уже сейчас, он не сможет переехать на постоянное место жительства в Англию, пока ему не исполнится 18.