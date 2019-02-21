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Роналду вернулся в Мадрид в составе «Ювентуса» и проиграл в Лиге чемпионов 

Lenta.ru + ещё 8 54 минуты назад
Фото: Manu Fernandez/ AP Photo
Туринский «Ювентус» проиграл мадридскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме защитниками «Атлетико»: сначала отличился Хосе Мария Хименес (78-я минута), а затем — Диего Годин (83-я), после удара которого мяч рикошетом от Криштиану Роналду залетел в ворота. Ответный матч пройдет 12 марта в Турине.
В параллельной встрече немецкий «Шальке» на своем поле уступил английскому «Манчестер Сити» — 2:3. Во второй раз команды также сыграют 12 марта.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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Футбол , Диего Годин , Хосе Мария , КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
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