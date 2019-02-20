Дом игрока «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ

Дом нападающего английского "Ливерпуля" Садио Мане обокрали, сообщает The Liverpool Echo.

Преступление было совершено во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

По информации источника, группа неизвестных пробралась в дом форварда в Аллертоне. Были украдены мобильные телефоны, наручные часы и ключи от автомобилей. Известно и время ограбления — между 18.00 и 23.45 по местному времени.

На данный момент ведется поиск преступников. Правоохранительные органы допрашивают возможных свидетелей.

Отмечается, что особняк Мане уже подвергался нападению грабителей 1 ноября 2017 года во время домашнего матча Лиги чемпионов с "Марибором".