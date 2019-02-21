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Тренер «Атлетико» отпраздновал гол «от сердца» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне отпраздновал гол своих подопечных, схватившись за мошонку, сообщает Marca.
Накануне «Атлетико» со счетом 2:0 победил итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Судя по записям трансляции, Симеоне схватился за пах, празднуя гол защитника Хосе Хименеса на 78 минуте.
«Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца», — объяснил тренер на послематчевой пресс-конференции.
Симеоне обратил внимание журналистов на размер и своих собственных яиц, заявив, что они должны были быть большими, чтобы выпустить в стартовом составе полузащитника Коке и форварда Диего Косту, месяц отсутствовавших из-за травм.
При этом тренер подчеркнул, что не хотел кого-либо обидеть своим жестом, а праздновал «от сердца».
«Могу извиниться, если кого обидел», — предложил он.
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Футбол , Хосе Хименес
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