Тренер «Атлетико» отпраздновал гол «от сердца»

Главный тренер испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне отпраздновал гол своих подопечных, схватившись за мошонку, сообщает Marca.

Накануне «Атлетико» со счетом 2:0 победил итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Судя по записям трансляции, Симеоне схватился за пах, празднуя гол защитника Хосе Хименеса на 78 минуте.

«Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца», — объяснил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Симеоне обратил внимание журналистов на размер и своих собственных яиц, заявив, что они должны были быть большими, чтобы выпустить в стартовом составе полузащитника Коке и форварда Диего Косту, месяц отсутствовавших из-за травм.

Diego Simeone really is something else. pic.twitter.com/EDvPpNauXo— MUNDIAL (@MundialMag) 20 February 2019

При этом тренер подчеркнул, что не хотел кого-либо обидеть своим жестом, а праздновал «от сердца».