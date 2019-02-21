Крест Дзагоева. Алану лучше уйти из ЦСКА

С тех пор как Алана Дзагоева унесли с поля во время матча с «Картахеной», из ЦСКА не приходило никакой информации о травме.

Но любой человек, более или менее знакомый со спортивной физиологией, поставит диагноз дистанционно. На 99,9 процента это разрыв крестообразных связок колена.

Доказательств много. Для наглядности приведу подборку подобных травм из «инстаграма» медицинского комитета РФС

Сравниваем. Во время борьбы Дзагоев делает широкий шаг, а его голень остаётся недвижимой при повороте бедра. Алан тут же совершает типичное при разрыве движение, с силой выбрасывая идущую на излом ногу. Затем он машинально обхватывает колено по бокам, потому при подобной травме появляется ощущение, что сустав сжимают в тиски. А крик, который заставляет некоторых игроков ЦСКА взяться за головы, демонстрирует скорее ужас от происходящего, нежели описывает болевой синдром. При «кресте» в первые секунды боль яркая, но непродолжительная (Дзагоев покидает поле на носилках, но уже выглядит спокойным). Страдания проявляются позже, когда колено наполняется кровью и начинается воспалительный процесс.

Видео травмы Дзагоева

Диагноз Дзагоева скоро будет объявлен официально, а к моменту операции специалисты всерьёз начнут обсуждать, не крест ли это на карьере Алана.

Мы обязательно услышим грустные истории о хрустальном таланте, переворошим список травм и наглядно убедимся, что на этом игроке не осталось живого места.

Но привычная жалость Дзагоеву точно не поможет.

Во-первых, к 20-м годам XXI века сроки восстановления могут быть минимальными. Вот так, например, двигается футболист через 110 дней после третьего (!) «креста».

Во-вторых, полугодовой отдых, сопряжённый с глубинными обследованиями, может пойти на пользу Алану в решении застарелых и до конца не раскрытых мышечных проблем.

В-третьих, как бы жестоко это ни звучало, Дзагоев вынужден будет сделать непростые выводы о своей карьере.

ЦСКА — родина, семья, где комфортно, где не предадут, будут ждать и любить.

ЦСКА — это клуб, с которым Дзагоев выиграл всё, что мог. И обязательно возьмёт ещё какой-нибудь титул.

Но ЦСКА это ещё и то место, где в течение нескольких лет грандиозный талант рушится из-за мышечных рецидивов, проблем с ахиллами, а теперь ещё и травмы крестов

И нет ничего кошмарнее, чем валить всё на генетику футболиста или на его отношение к делу. Дзагоев не хуже и не лучше остальных.

Нет смысла винить и клуб. Конечно, на состояние особенного футболиста может влиять физиотерапевтический подход, клубные методики восстановления или предупреждения травм, но распознать конкретные упущения практически невозможно.

В этом случае стоит обратиться к психологии, настроенной на определённый формат. Кроме ЦСКА, Дзагоев ничего не пробовал, последние годы находясь в привычном круге жизни: родная база, родной манеж, родной Кампоамор, родной вызов в сборную и, конечно, родная травма.

И будет странно, если спустя несколько лет саморазрушения Дзагоев так и не решится изменить мир вокруг себя.