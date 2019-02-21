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Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Проходя мимо журналистов в микст-зоне, португалец на просьбу ответить на несколько вопросов вспомнил, сколько кубков Лиги чемпионов он выиграл.
"У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" — ноль. Я — пять, "Атлетико" — ноль", — сказал португалец.
"Ювентус" в среду на выезде уступил "Атлетико" со счетом 0:2. Оба мяча испанский клуб забил в концовке встречи. Ответная игра состоится 12 марта в Турине.
В августе 2018 года португальский специалист Жозе Моурнью, тренировавший "Манчестер Юнайтед", после разгромного поражения от "Тоттенхэма" раскритиковал журналистов, напомнив им, что он выиграл больше титулов АПЛ, чем все остальные тренеры лиги вместе взятые.
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