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Запуганная Аршавиным жена рискует остаться с носом 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Скандал вокруг семьи спортсмена набирает обороты. Адвокат Алисы Аршавиной (Казьминой) Марина Дубровская сделала важное заявление.
Оказывается, супруга футболиста после развода может ничего не получить. В частности, юрист отметила, что автомобиль, который Андрей Аршавин забрал у Алисы, зарегистрирован на его мать. Так что при разводе женщина его все равно не получила бы.
То же самое можно сказать и о недвижимости.
"Дом в Петербурге также оформлен на маму Андрея. Как и вся остальная недвижимость. Мама Андрея — миллионер", — приводит слова Дубровской сайт "Комсомольская правда".
Ранее жена Аршавина написала на него заявление в полицию. Сейчас по нему решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алиса заявила, что муж угрожал ей, вымогал деньги, а также отнял машину, на которой они ездили с детьми.
Кроме того, помимо заявления в полицию Алиса Аршавина обратилась в ФСБ. В заявлении супруга футболиста указала, что получает СМС с угрозами. Кроме того, Алиса описала встречу с Аршавиным — спортсмен приехал на нее в сопровождении мужчин, которые показали ей удостоверения УФСБ и оказывали на нее давление.
Как писали "Дни.ру", женщина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства, и были ли это действительно сотрудники ФСБ. Жена Аршавина попросила провести должностную проверку на предмет законности их действий.
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Футбол , Андрей Аршавин , ФСБ
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