Запуганная Аршавиным жена рискует остаться с носом

Скандал вокруг семьи спортсмена набирает обороты. Адвокат Алисы Аршавиной (Казьминой) Марина Дубровская сделала важное заявление.

Оказывается, супруга футболиста после развода может ничего не получить. В частности, юрист отметила, что автомобиль, который Андрей Аршавин забрал у Алисы, зарегистрирован на его мать. Так что при разводе женщина его все равно не получила бы.

То же самое можно сказать и о недвижимости.

"Дом в Петербурге также оформлен на маму Андрея. Как и вся остальная недвижимость. Мама Андрея — миллионер", — приводит слова Дубровской сайт "Комсомольская правда".

Ранее жена Аршавина написала на него заявление в полицию. Сейчас по нему решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алиса заявила, что муж угрожал ей, вымогал деньги, а также отнял машину, на которой они ездили с детьми.

Кроме того, помимо заявления в полицию Алиса Аршавина обратилась в ФСБ . В заявлении супруга футболиста указала, что получает СМС с угрозами. Кроме того, Алиса описала встречу с Аршавиным — спортсмен приехал на нее в сопровождении мужчин, которые показали ей удостоверения УФСБ и оказывали на нее давление.

Как писали "Дни.ру", женщина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства, и были ли это действительно сотрудники ФСБ. Жена Аршавина попросила провести должностную проверку на предмет законности их действий.