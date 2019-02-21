Голодец считает, что ситуация с Кокориным и Мамаевым вредит имиджу российского футбола

Вице-премьер министр России Ольга Голодец заявила, что индицент с участием футболистов сборной России Александра Кокорина Павла Мамаева негативно повлиял на имидж футбола в России. «Конечно этот инцидент влияет негативно [на имидж футбола], но так бывает. Мы очень много говорим о ситуации с Кокориным и Мамаевы с юными спортсменами, об этом говорят директора школ. Сегодня наряду с преподаванием футбола, в спортивных школах вводят дисциплины, которые помогут ребятам вести себя, общаться, контактировать с другими людьми и социализироваться», — заявила Голодец в интервью ТАСС. В начале февраля Тверской суд Москвы продлил арест футболистов Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Ранее было опубликовано видео камеры СИЗО , где содержится Павел Мамаев.