СМИ: Контракт погибшего футболиста Салы с «Кардиффом» может быть аннулирован

Договор о переходе аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем, может быть признан недействительным, так как не был зарегистрирован в системе трансферов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Telegraph, сразу после подписания контракта между «Кардиффом» и Салой, клуб не смог зарегистрировать договор из-за ошибок и недочётов. Исправленный документ был отправлен обратно игроку и его агенту, однако ответа не последовало.

«Кардифф» будет пытаться использовать этот аргумент, чтобы доказать, что Сала не был игроком клуба на момент катастрофы, следовательно, валлийцы не должны платить за него £15 млн французскому «Нанту».

Также «Кардифф» может подать иск на бывший клуб Салы за халатность, так как пилот самолёта, в котором летел футболист, не имел лицензии на коммерческие пассажирские перевозки.

Футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе 21 января 2019 года.

Ранее юрист предположил, что «Кардифф» имеет право не платить «Нанту» за погибшего Салу.