Омбудсмен попросила допустить к Кокорину врачей «Зенита»

Она рассказала, что у футболиста остались проблемы с коленом после перенесенной операции. Врачи СИЗО "Бутырка" назначали ему три реабилитационные процедуры, однако не стали давать ему медикаменты, поскольку у него могут возникнуть проблемы с тестированием на допинг.

"Поэтому решить, что ему можно из лекарственных препаратов, могут только специалисты, которые работают в "Зените", — указала Потяева.

Она добавила, что направила просьбу главе УФСИН по Москве Сергею Морозу , который выйдет из отпуска 25 февраля. Омбудсмен рассчитывает на положительное решение руководства ведомства.

Ранее адвокат футболиста Татьяна Стукалова заявляла, что Кокорин может стать инвалидом из-за нахождения в СИЗО. Она указывала, что спортсмен перенес операцию на коленном суставе и ахилловом сухожилии, и ему требуется реабилитация, которая невозможна в условиях ограниченного пространства изолятора.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".