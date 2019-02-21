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Тихонов: России нужен VAR 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о необходимости внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"России нужен VAR обязательно. У нас же много денег вкладывается, если мы хотим соответствовать мировым стандартам, то нужно вводить эту систему, чтобы не было лишних разговоров о судействе", — приводит слова специалиста Sport24.
Тихонов примет участие в Кубке Легенд — 2019 в составе сборной России.
Ранее сообщалось, что систему видеопомощи арбитрам не успеют внедрить к новому сезону РПЛ.
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