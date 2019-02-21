Тихонов: России нужен VAR

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о необходимости внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"России нужен VAR обязательно. У нас же много денег вкладывается, если мы хотим соответствовать мировым стандартам, то нужно вводить эту систему, чтобы не было лишних разговоров о судействе", — приводит слова специалиста Sport24.

Тихонов примет участие в Кубке Легенд — 2019 в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что систему видеопомощи арбитрам не успеют внедрить к новому сезону РПЛ.