Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории C, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба "Зенит".
В ноябре 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры. Позднее президент "Зенита" Сергей Фурсенко объявил о том, что экс-футболист сборной России будет работать в академии петербургского клуба.
Аршавин является воспитанником "Зенита". В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист трижды побеждал в чемпионате России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.