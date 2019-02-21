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Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории C 

РИА Новости + ещё 5 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории C, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба "Зенит".
В ноябре 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры. Позднее президент "Зенита" Сергей Фурсенко объявил о том, что экс-футболист сборной России будет работать в академии петербургского клуба.
Аршавин является воспитанником "Зенита". В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист трижды побеждал в чемпионате России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
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Футбол , Андрей Аршавин , Сергей Фурсенко , УЕФА , Зенит
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