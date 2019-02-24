Испанская телеведущая подшутила над Роналду

Известная испанская телеведущая Кристина Педроче раскритиковала нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду за поведение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", передает "Советский спорт"

Педроче показала на камеру свои босые ступни с десятью пальцами и девять пальцев на руках и объяснила этот поступок.

"Не очень красиво, не так ли? Роналду мог бы еще использовать пальцы на ногах, чтобы показать еще один жест… 10 + 5 + 4… Получается 19. Это число миллионов, которые Криштиану пришлось заплатить в качестве штрафа за проблемы с уплатой налогов!" — сказала журналистка.

Ранее сообщалось, что Роналду ответил на обидные кричалки фанатов во время матча.