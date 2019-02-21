Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
В первых минут на поле «Бай Арены» в Левекузене выйдут Матвей Сафонов, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Вандерсон Масиэл, Виктор Классон, Кристоффер Олссон и Иван Игнатьев.
В запасе остались Андрей Синицын, Николай Марков, Артём Голубев, Йон Гудни Фьолусон, Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий и Магомед-Шапи Сулейманов.
Матч состоится 21 февраля. Начало — 23:00 мск.
Первая игра завершилась вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что Карим Беллараби пропустит ответную встречу «Байера» с «Краснодаром».