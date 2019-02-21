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Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Байером» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
В первых минут на поле «Бай Арены» в Левекузене выйдут Матвей Сафонов, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Вандерсон Масиэл, Виктор Классон, Кристоффер Олссон и Иван Игнатьев.
В запасе остались Андрей Синицын, Николай Марков, Артём Голубев, Йон Гудни Фьолусон, Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий и Магомед-Шапи Сулейманов.
Матч состоится 21 февраля. Начало — 23:00 мск.
Первая игра завершилась вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что Карим Беллараби пропустит ответную встречу «Байера» с «Краснодаром».
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Футбол , Волейбол , Матвей Сафонов , Сергей Петров , Иван Игнатьев , Андрей Синицын , Карим Беллараби , Артем Голубев , Шарль Каборе , Николай Марков , Магомед-шапи Сулейманов , Юрий Газинский , Дмитрий Стоцкий
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