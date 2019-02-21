«Локомотив» разгромил соперника в товарищеском матче 

Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Локомотив" — "Викинг" 5:1 Голы: Эдер, 3 — 1:0, Фарфан, 19 — 2:0, Перейра, 39 — 2:1, Алексей Миранчук, 42 — 3:1, Антон Миранчук, 55 — 4:1, Кварацхелия, 76 — 5:1 "Локомотив": Коченков, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Баринов, Антон Миранчук, Фарфан, Алексей Миранчук, Эдер.
"Енисей" — "Дойчландсбергер" 5:3 Голы "Енисея": Торбинский, 11 — 1:0, Саркисов, 22 — 2:0, Торбинский, 56 — 3:2, Кичин (пен), 76 — 4:3, Торбинский, 85 — 5:3.
"Енисей": Нестеренко, Данченко, Кичин, Занев, Гаджибеков, Савичев, Огуде, Сарр, Комков, Торбинский, Саркисов (Комолов, 58).
"Уфа" — "Эльче" 0:1 "Уфа": Беленов, Круговой, Табидзе, Никитин, Дивеев, Сухов, Салатич, Засеев, Безденежных, Бизяк, Кротов.
"Анжи" — "Спартак" Нальчик 4:1 Голы "Анжи": Долгов, 3 — 1:0, Понсе, 24 — 2:1, Калошин, 55 — 3:1, Андреев, 88 — 4:1 "Анжи": Дюпин, Калошин, Удалый (Белов, 71), Гапон (Андямов, 77), Маркелов (Гиголаев, 70), Кацаев (Магомедов, 71), Ондуа (Андреев, 77), Закиров (Иванченко, 77), Кулик (Ягъяев, 77), Долгов (Ахъядов, 46), Понсе (Лескано, 60).
"Арсенал" Тула — "Актобе" 2:1