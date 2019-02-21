«Айнтрахт» выбил «Шахтер» из Лиги Европы

Футболисты немецкого "Айнтрахта" победили донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух встреч прошли в следующую стадию турнира.

Ответная встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне в четверг, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Себастьян Алле (на 27-й и 80-й минутах), также голами отметились Лука Йович (23) и Анте Ребич (88). У гостей отличился Жуниор Мораес (64).

Первый матч в Харькове завершился со счетом 2:2, по сумме двух игр в 1/8 финала прошел "Айнтрахт".