Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поддержал полузащитника ЦСКА и своего бывшего партнера по сборной России Алана Дзагоева, получившего травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в товарищеской игре с «Картахеной» (3:1). 21 февраля хавбек был прооперирован в одной из клиник Германии.
Кокорин, в настоящее время находящийся в СИЗО «Бутырка», передал слова поддержки Дзагоеву.
«Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Все будет хорошо. Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься», — гласит запись в инстаграме Кокорина.