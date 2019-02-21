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«Дзага, будь сильным». Кокорин поддержал прооперированного Дзагоева 

SPORT24.ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поддержал полузащитника ЦСКА и своего бывшего партнера по сборной России Алана Дзагоева, получившего травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в товарищеской игре с «Картахеной» (3:1). 21 февраля хавбек был прооперирован в одной из клиник Германии.
Кокорин, в настоящее время находящийся в СИЗО «Бутырка», передал слова поддержки Дзагоеву.
«Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Все будет хорошо. Будешь еще лучше и сильнее, когда вернешься», — гласит запись в инстаграме Кокорина.
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Футбол , Алан Дзагоев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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