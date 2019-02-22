Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА 

РИА Новости + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
В ответной встрече 1/16 финала санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 3:1 и по сумме двух игр вышел в следующий раунд турнира. Также в 1/8 финала Лиги Европы пробился "Краснодар", сыгравший в ответном матче с немецким "Байером" вничью — 1:1.
Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов, имея в своем активе 50,382 балла. Португалия (46,632) находится на седьмой строчке. Отставание России от идущей на пятом месте Франции (58,165) не изменилось — 7,783 балла.
Тройку лидеров составляют Испания (99,998), Англия (77,177) и Италия (73,583).
Последние новости
Подписали приговор: доллар лишают статуса мировой резервной валюты Владимир Путин подтвердил опасения ЦРУ Голикова заявила о скором внесении поправок о пенсиях и выплатах
Футбол , УЕФА , Зенит
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Губерниева обвинили в оскорблениях
Лыжный спорт
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Российские биатлонисты шокировали результатами
Биатлон Статьи
Россиянин устроил мордобой в матче НХЛ
Хоккей
Тутберидзе возмутилась серебром дочери
Фигурное катание Статьи
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение