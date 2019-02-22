Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В ответной встрече 1/16 финала санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 3:1 и по сумме двух игр вышел в следующий раунд турнира. Также в 1/8 финала Лиги Европы пробился "Краснодар", сыгравший в ответном матче с немецким "Байером" вничью — 1:1.

Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов, имея в своем активе 50,382 балла. Португалия (46,632) находится на седьмой строчке. Отставание России от идущей на пятом месте Франции (58,165) не изменилось — 7,783 балла.

Тройку лидеров составляют Испания (99,998), Англия (77,177) и Италия (73,583).