Азмун претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун вошел в число кандидатов на звание игрока недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Азмун отметился дублем в домашнем матче с турецким "Фенербахче", который состоялся в четверг и завершился победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:1. Российская команда по итогам двух встреч вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперниками иранского форварда в борьбе за звание лучшего игрока недели стали форвард австрийского "Зальцбурга" Патсон Дака, на счету которого два гола в матче с бельгийским "Брюгге", полузащитник испанской "Севильи" Пабло Сарабия (гол и пас в матче с итальянским "Лацио"), а также хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои, в активе которого забитый мяч в игре со шведским "Мальме".

Победитель определится по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.