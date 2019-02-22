Алан Дзагоев перенес операцию на колене

Как сообщает пресс-служба армейцев, программа восстановления игрока будет определена позднее. При этом в среднем восстановление от подобного рода травм занимает около полугода.

Напомним, Дзагоев травмировался 19 февраля в контрольном матче с испанской "Картахеной" (3:1). ЦСКА проводил встречу в рамках тренировочного сбора.