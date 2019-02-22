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Алан Дзагоев перенес операцию на колене 

Вести.Ru 1 час назад
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Как сообщает пресс-служба армейцев, программа восстановления игрока будет определена позднее. При этом в среднем восстановление от подобного рода травм занимает около полугода.
Напомним, Дзагоев травмировался 19 февраля в контрольном матче с испанской "Картахеной" (3:1). ЦСКА проводил встречу в рамках тренировочного сбора.
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Футбол , Видео , Алан Дзагоев , ЦСКА
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