Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборной России поставили задачу попасть в топ-10 рейтинга ФИФА 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Перед сборной России стоит задача попасть в десятку сильнейших национальных команд рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году, передает Sport24.
Отмечается, что данная информация опубликована в информационном буклете Российского футбольного союза (РФС).
Сейчас сборная России располагается на 50-м месте в рейтинге. Согласно "Стратегии 2030" национальная команда должна войти в топ-40 к 2019-2020 году, а к 2020-2025 — в топ-20.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
Газета.Ru: последние новости
Певица назвала Аршавина примером "немужчины" Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ Семак отметил преимущество "Фенербахче" перед "Зенитом" в Лиге Европы
Футбол , Видео , Станислав Черчесов , Алан Дзагоев , РФС
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Губерниева обвинили в оскорблениях
Лыжный спорт
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Российские биатлонисты шокировали результатами
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение