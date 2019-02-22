Сборной России поставили задачу попасть в топ-10 рейтинга ФИФА

Перед сборной России стоит задача попасть в десятку сильнейших национальных команд рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году, передает Sport24.

Отмечается, что данная информация опубликована в информационном буклете Российского футбольного союза (РФС).

Сейчас сборная России располагается на 50-м месте в рейтинге. Согласно "Стратегии 2030" национальная команда должна войти в топ-40 к 2019-2020 году, а к 2020-2025 — в топ-20.