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«Реал» уговорил Модрича остаться 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мадридский «Реал» и полузащитник Лука Модрич согласовали новый контракт. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, хорват согласился продлить соглашение с клубом до 2021 года. Таким образом, к моменту окончания договора игроку будет 36 лет. Срок действующего контракта Модрича истекает летом 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что полузащитник отверг предложение «Реала» о новом контракте. Он ждал, что клуб предложит ему улучшенные условия и в то же время изучал вариант с переходом в миланский «Интер». Помимо этого Модричем интересовался туринский «Ювентус».
Модрич — лучший футболист 2018 года. Он получил «Золотой мяч» от журнала France Football, а также награду The Best от Международной федерации футбола. В прошлом году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной завоевал серебряные медали чемпионата мира.
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Футбол , Лука Модрич , Реал
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