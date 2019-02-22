Мамаева перевели в камеру на 10 человек

Павел Мамаев обрадовался переводу в камеру на 10 человек

Футболист, арестованный за хулиганство, ранее содержался в двухместной камере. Как рассказала агентству «Москва» уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, арестованные выходят на прогулку покамерно, и теперь у Мамаева появилась возможность проводить коллективную тренировку. «Сейчас там уже тренируется целая команда», — сказала Потяева. 14 февраля Мамаев принял участие в товарищеском матче в СИЗО . Игра закончилась со счётом 8:7. В ней участвовали заключённые и надзиратели, состав команд менялся. Арестованный вместе с Мамаевым Александр Кокорин не смог выйти на поле из-за травмы.