«Фратрия» выступила с заявлением перед матчем «Спартака» с «Краснодаром»

Активные болельщики московского "Спартака" отказались от посещения домашнего матча чемпионата России с "Краснодаром" после решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) закрыть одну трибуну домашней арены "красно-белых", говорится в заявлении объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия".

КДК РФС в декабре наказал "Спартак" закрытием трибуны В домашнего стадиона на ближайшем матче чемпионата России за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, носивших расистский характер, в адрес вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме. Ближайший домашний матч в чемпионате страны "красно-белые" проведут 3 марта против "Краснодара".

"Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам "Спартака". Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре", — говорится в заявлении.

В своем заявлении фанаты сообщили, что "не видят от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков, которые в очередной раз оказываются беззащитны перед идиотскими решениями футбольных властей".

"Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики "Спартака", отказываются от посещения матча "Спартак" — "Краснодар", так как это противоречит нашим принципам. Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять "Спартак" без поддержки. Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона "Спартак". Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков", — говорится в сообщении.

"Фратрия" сообщает, что скандирование "нескольких десятков людей" на матче с "Локомотивом" "носило стихийный характер" и "не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны".