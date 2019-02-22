Дюков сообщил о проблемах с бюджетом РФС

По словам главы РФС, финансовые проблемы могут решиться после выборов.

"Бюджет РФС? Я только сегодня был выбран. Но знаю, что с 2019 годом проблемы. Спонсоры находились в ожидании результатов выборов. Теперь предстоит решать вопрос с ними", — объяснил Дюков.

Он планирует в короткий срок провести переговоры как со старыми, так и с новыми спонсорами, чтоб стабилизировать бюджет организации.

"Постараемся передоговориться с теми, с кем уже сотрудничали, и договориться с новыми", — заключил руководитель.

Выборы нового главы РФС прошли 22 февраля. Президентом организации единогласным решением стал Дюков.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания конференции РФС.

Ранее Дюков назвал главную цель сборной России.