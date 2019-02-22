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Дюков сообщил о проблемах с бюджетом РФС 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о денежных проблемах Союза, передает ТАСС.
По словам главы РФС, финансовые проблемы могут решиться после выборов.
"Бюджет РФС? Я только сегодня был выбран. Но знаю, что с 2019 годом проблемы. Спонсоры находились в ожидании результатов выборов. Теперь предстоит решать вопрос с ними", — объяснил Дюков.
Он планирует в короткий срок провести переговоры как со старыми, так и с новыми спонсорами, чтоб стабилизировать бюджет организации.
"Постараемся передоговориться с теми, с кем уже сотрудничали, и договориться с новыми", — заключил руководитель.
Выборы нового главы РФС прошли 22 февраля. Президентом организации единогласным решением стал Дюков.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания конференции РФС.
Ранее Дюков назвал главную цель сборной России.
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Футбол , Александр Дюков , РФС , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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