УЕФА видит прекрасные перспективы развития РФС с новым президентом Дюковым

В пятницу состоялась выборная конференция РФС, на которой единогласным решением Дюков был выбран президентом организации.

"Дюкову досталось прекрасное наследие, я вижу прекрасную картину его дальнейшего развития, великолепные перспективы развития. Я уверен, что у него все получится, еще раз надеюсь на наше плодотворное сотрудничество [УЕФА и РФС] и поздравляю с победой", — сказал Лакович