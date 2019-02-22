Дюков отказался называть Кокорина уголовником

«Сожалею о том, что Кокорин и Мамаев совершили такой поступок. Давать какую-то правовую оценку я не имею права, к сожалению. Мнения относительно меры пресечения разнятся. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее перешло в рассмотрение этого дела по существу», — приводит его слова корреспондент News.ru.

Дюков отметил, что знает Кокорина «как отзывчивого человека».

«Он не уголовник. Хочу, чтобы эта негативная история как можно быстрее для него завершилась», — заключил он.

Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали до 8 апреля в рамках дела об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой . Футболисты содержатся в СИЗО «Бутырка». Им были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже уголовное дело было переквалифицировано на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», писал News.ru.

Кандидатура Дюкова получила единогласную поддержку делегатов отчётно-выборной конференции РФС, которая прошла в «Лотте Отель Москва». Новый глава РФС признал, что благодарен собравшимся за единогласную поддержку.