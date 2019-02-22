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Дюков отказался называть Кокорина уголовником 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Новый глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Сожалею о том, что Кокорин и Мамаев совершили такой поступок. Давать какую-то правовую оценку я не имею права, к сожалению. Мнения относительно меры пресечения разнятся. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее перешло в рассмотрение этого дела по существу», — приводит его слова корреспондент News.ru.
Дюков отметил, что знает Кокорина «как отзывчивого человека».
«Он не уголовник. Хочу, чтобы эта негативная история как можно быстрее для него завершилась», — заключил он.
Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали до 8 апреля в рамках дела об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Футболисты содержатся в СИЗО «Бутырка». Им были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже уголовное дело было переквалифицировано на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», писал News.ru.
Кандидатура Дюкова получила единогласную поддержку делегатов отчётно-выборной конференции РФС, которая прошла в «Лотте Отель Москва». Новый глава РФС признал, что благодарен собравшимся за единогласную поддержку.
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Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Александр Дюков , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , РФС , ФСИН
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