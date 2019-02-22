Президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит" назначен Александр Медведев, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
В пятницу состоялись выборы президента РФС, на них главой организации был избран Александр Дюков, который заявил, что покидает пост председателя совета директоров "Зенита".
"В связи с избранием Александра Дюкова президентом РФС, исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров футбольного клуба "Зенит" Елена Илюхина. Также совет директоров клуба поблагодарил за проделанную работу Сергея Фурсенко, вступившего в должность вице-президента АО "Газпромбанк". Фурсенко будет представителем банка в совете директоров клуба. Президентом-генеральным директором клуба назначен Александр Медведев", — говорится в сообщении "Зенита".