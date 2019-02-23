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Юношеский ЧМ-2019 будет перенесен 

Газета.Ru + ещё 3 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Юношеский чемпионат мира (до 17 лет) будет перенесен из Перу по решению Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Соревнования должны были пройти в Перу в октябре, однако комиссия ФИФА обнаружила множество проблем и нарушений, связанных с подготовкой инфраструктуры и организации транспортной логистики.
В международной организации отметили, что в ближайшее время руководство рассмотрит другие варианты для проведения юношеского турнира.
Действующим чемпионом мира среди футболистов до 17-ти лет является сборная Англии.
Ранее сообщалось, что начало Кубка Африки — 2019 было перенесено из-за Рамадана.
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