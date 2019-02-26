Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь МЮ остался недоволен зарплатой в полмиллиона евро в неделю 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Английский «Манчестер Юнайтед» не сумел продлить контракт с испанским вратарем Давидом де Хеа из-за его финансовых требований. Об этом сообщает Evening Standard.
По информации издания, манкунианцы предложили голкиперу новое соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов (около 410 тысяч евро) в неделю, но получили отказ. Испанец мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, однако захотел получать больше по новому контракту. Финансовые требования де Хеа не разглашаются.
На данный момент 28-летний футболист зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро). Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2019 года. Если он не подпишет новое соглашение, то сможет уйти бесплатно как свободный агент.
Де Хеа перешел в МЮ в 2011 году из мадридского «Атлетико». Вместе с манкунианцами голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы. В текущем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах и пропустил 39 мячей.
Последние новости
Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях Полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» посадили за шпионаж
Комментарии2
Футбол , Видео , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Видео
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями
MMA
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ
Лыжный спорт
Сдержал слово: Уткин шокировал интернет-юзеров
Футбол
Кержакова разыскивают судебные приставы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение