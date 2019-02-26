Вратарь МЮ остался недоволен зарплатой в полмиллиона евро в неделю

Английский « Манчестер Юнайтед » не сумел продлить контракт с испанским вратарем Давидом де Хеа из-за его финансовых требований. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации издания, манкунианцы предложили голкиперу новое соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов (около 410 тысяч евро) в неделю, но получили отказ. Испанец мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, однако захотел получать больше по новому контракту. Финансовые требования де Хеа не разглашаются.

На данный момент 28-летний футболист зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро). Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2019 года. Если он не подпишет новое соглашение, то сможет уйти бесплатно как свободный агент.

Де Хеа перешел в МЮ в 2011 году из мадридского «Атлетико». Вместе с манкунианцами голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы. В текущем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах и пропустил 39 мячей.