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Мбаппе назвали легендой «ПСЖ» 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи оценил игру нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе, передает "Советский спорт".
По его словам, французский футболист уже стал легендой команды. Также президент отметил, что клуб рассчитывает на продолжительное сотруничество с Мбаппе.
"Килиан уже легенда клуба. То, что он сделал в возрасте всего 20 лет, выиграв чемпионат мира и став одним из пяти лучших футболистов в мире наряду с Неймаром, необыкновенно. В Париже его любят все, он дома, знает, что у него есть все, что он может хотеть, чтобы творить историю в "ПСЖ".
Отношения между "ПСЖ" и Мбаппе носят долгосрочный характер, потому что существует очень сильное взаимное доверие", — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
Ранее главный тренер "ПСЖ" высоко оценил уровень игры Мбаппе.
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