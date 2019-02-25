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Президент «ПСЖ»: Неймар не продается 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: epa
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался о том, может ли быть осуществлен трансфер бразильского нападающего Неймара в другой клуб в ближайшее время, передает "Советский спорт".
Отдельно президент подчеркнул, что в мадридский "Реал" он форварда не продаст.
"Ни "Реалу", ни любому другому клубу не нужно звонить нам по поводу Неймара. В "Реале" хорошо знают, что Неймар не продается и не уйдет от нас этим летом. У нас фантастические отношения с Неймаром и его отцом", — приводит слова Аль-Хелаифи Daily Mail.
Неймар перешел во французскую команду из каталонской "Барселоны" в 2017 году.
Ранее Килиана Мбаппе назвали легендой "ПСЖ".
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