Президент «ПСЖ»: Неймар не продается

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался о том, может ли быть осуществлен трансфер бразильского нападающего Неймара в другой клуб в ближайшее время, передает "Советский спорт"

Отдельно президент подчеркнул, что в мадридский "Реал" он форварда не продаст.

"Ни "Реалу", ни любому другому клубу не нужно звонить нам по поводу Неймара. В "Реале" хорошо знают, что Неймар не продается и не уйдет от нас этим летом. У нас фантастические отношения с Неймаром и его отцом", — приводит слова Аль-Хелаифи Daily Mail.

Неймар перешел во французскую команду из каталонской "Барселоны" в 2017 году.

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