Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Германии в финале футбольного Кубка легенд.
Матч прошедший в Москве, завершился со счётом 13:4 в пользу российской команды.
В составе сборной России хет-триками отметились Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, по дублю в активе Андрея Каряки и Егора Титова, ещё по голу забили Андрей Аршавин и Юрий Ковтун.
Германия ответила дублями Майка Ханке и Беньямина Лаута.
Кубок легенд — традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, победителем которого уже в 11 раз стала сборная России.
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