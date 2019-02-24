Сборная России разгромила Германию в финале футбольного Кубка легенд

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Германии в финале футбольного Кубка легенд.

Матч прошедший в Москве, завершился со счётом 13:4 в пользу российской команды.

Германия ответила дублями Майка Ханке и Беньямина Лаута.

Кубок легенд — традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, победителем которого уже в 11 раз стала сборная России.

Ранее сообщалось, что в РПЛ высказались об идее продажи пива на футбольных стадионах.