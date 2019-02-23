Бедный «Спартак» и активный «Зенит»: 10 громких трансферов зимы

Активность «Зенита» на рынке, скромность «Спартака» и находчивость «Краснодара». «Газета.Ru» составила топ-10 лучших зимних трансферов клубов Российской премьер-лиги.

10. Бакари Коне, «Арсенал» (Тула)

Футболист, который провел большую часть своей карьеры во Франции, теперь приехал покорять российский чемпионат. 30-летний Бакари Коне по прозвищу «генерал» перешел в тульский «Арсенал» в качестве свободного агента и стал уже десятым по счету защитником «оружейников».

Буркунийский игрок начал свою карьеру во французском «Генгаме», когда «фермеры» были еще в Лиге 2, и выиграл вместе с ними свой первый трофей, забив в 88 матчах пять мячей. В элите Франции его талант сразу же разглядел «Лион». Коне справился с ответственностью, возложенной на него известным клубом, и в отборочном туре Лиги чемпионов против казанского «Рубина» (1:1) сумел отметиться первым голом за новый коллектив. В результате в 89 матчах защитник отличился шесть раз и выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Коне — высококлассный центральный защитник. Игрок достаточно активен при угловых в чужой штрафной и обладает хорошим ударом головой. Главное оружие против нападающих и навесных передач — его высокий рост, 188 см.

В одном из туров Лиги 1 против «ПСЖ» Бакари просто не давал пройти мячу: он стелился в чистейших подкатах и выбивал мяч в воздухе практически из-под носа у Ибрагимовича.

Желание победить и правильная агрессия выливаются в положительный результат: четыре перехвата мяча в среднем за матч. У центрального защитника «Арсенала» и одного из лидеров туляков Максима Беляева , например, только 3,5 перехвата.

Теперь некачественная игра подопечных Игоря Черевченко в обороне — 25 пропущенных мячей в первой части сезона — должна остаться в прошлом.

9. Бактийор Зайнутдинов, «Ростов»

Казахстанский 20-летний гений — так зовут этого парня у него на родине. Кого же купил «Ростов»?

Бактийор Зайнутдинов в 19 лет начал выступать за футбольный клуб «Тараз», где в 27 матчах отличился семь раз и получил награды «Лучший молодой игрок Премьер-лиги» и «Открытие сезона». Через год он перешел в самый титулованный клуб Казахстана «Астану» . В его составе Бактийор успел выиграть Суперкубок страны и завоевал чемпионство, забив в 27 играх пять мячей. Важной чертой казахстанского футболиста является его активность и удары головой при угловых. Так, на стандартах он отметился четыре раза.

Для ростовчан этот трансфер — настоящий подарок. Полузащита «сельмашей» после ухода Аяза Гулиева в «Спартак» и Дмитрия Скопинцева в «Краснодар» осталась голой. До закрытия трансферного окна в команде было всего четыре защитника.

И это при том, что совсем скоро важнейший матч против «Краснодара» в Олимп Кубке России. Поэтому Зайнутдинову в какой-то степени даже повезло. Конкуренция будет невысокой, и казахстанец может очень быстро заявить о себе и стать основным полузащитником в «Ростове». А учитывая его умение подключаться к атакам, работоспособность и желание забить, в обозримом будущем он может стать и нападающим.

8. Хвичи Кварацхелия, «Локомотив»

18-летний грузинский суперталант Хвичи Кварацхелия перешел в стан действующих чемпионов России на правах аренды до конца сезона.

Молодой полузащитник только в прошлом году дебютировал в грузинской Высшей лиге за тбилисское «Динамо», воспитанником которого он является, а потом перешел в «Рустави». В общей сложности за два сезона в 22 матчах Кварацхелия забил четыре мяча.

Но футболист стал известен благодаря совсем другой статистике. За молодежные команды Грузии, (U-17) и (U-19) Хвичи в 25 матчах сумел забить 17 мячей. Если посмотреть на сами голы юного полузащитника, то можно точно сказать, что в своем возрасте он уже отлично видит поле и понимает, куда ему надо сместиться, чтобы принять мяч и нанести точный и сильный удар по воротам.

Бывает, даже и дриблинг включает, как в матче против сборной Казахстана и Киргизии, а во встрече против россиян неоднократно «убирал» защитников на ложном замахе.

Талант у молодого футболиста имеется, что он и доказал в первом матче за «Локомотив» против «Викинга» (5:1) на третьем тренировочном сборе, разогнав атаку и завершив ее же голом. Уже сегодня его можно ставить в стартовый состав «железнодорожников», ведь многие давно состоявшиеся игроки в линии полузащиты играют хуже, чем 18-летний грузин. А адаптироваться в команде ему поможет его соотечественник Соломон Кверквелия

7. Антон Зиньковский, «Крылья Советов»

Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов», не подойдя ни «Спартаку», ни «Зениту». В чем же везение самарцев?

22-летний левый инсайд стал в «Чертаново» машиной по забиванию мячей. Когда команда Игоря Осинькина играла в ПФЛ, Зиньковский стал лучшим бомбардиром лиги зоны Запад, записав на свой счет 18 голов в 26 играх.

В следующем году уже в ФНЛ в 22 матчах он сумел отличиться 11 раз и занять вторую строчку в гонке бомбардиров.

Миодраг Божович имеет только одного стабильно забивающего 35-летнего нападающего — Сергея Корниленко . Стоит ли ставить Зиньковоского в полузащиту, где с приходом Александра Самедова Джано Ананидзе наступит перенасыщение? Техничный и быстрый игрок, такой, как Антон, будет полезен на любой позиции. Да и за новую команду на тренировочных сборах он уже успел забить два мяча, а значит голы в РПЛ не за горами.

6. Дмитрий Скопинцев, «Краснодар»

Один из лучших фланговых защитников РПЛ, которого долгое время активно сватали в «Спартак» и «Зенит», решил продолжить свою карьеру в «Краснодаре».

Дмитрий Скопинцев перешел в стан «быков» за €4,4 млн Это серьезная потеря для ростовчан, и отличное приобретение для их южных соседей. Таких игроков называют мотором команды и созидателем. Лучше всего Скопинцев показал себя в «Балтике» в сезоне-2017/18, забив в 24 матчах десять мячей. За «желто-синих» он отличился лишь однажды и сделал три голевые передачи.

21-летний футболист вместе с Аязом Гулиевым весь сезон пахал в середине полузащиты желто-синих, и в итоге оба заслужили вызовы в более сильные клубы.

Дмитрию придется серьезно перестраивать свою игру, оттачивать многие футбольные навыки, например, длинные передачи. Из оборонительного «Ростова» он попал в постоянно атакующий «Краснодар», где все решает скорость и точность.

Главной причиной покупки «быками» Дмитрия является лимит на легионеров. В «Краснодаре» на этой позиции играет Рамирес, ничем не уступающий по классу. Поэтому Скопинцев отлично заменит эквадорца во второй части сезона.

5. Максим Глушенков, «Спартак»

«Чертаново» уже не первый год является главным кладезем молодых талантов всего российского футбола, а московский «Спартак» так и остается их главным клиентом.

Максим Глушенков 1 января официально стал игроком красно-белых. Московский клуб приобрел его вместе с Наилем Умяровым в общей сложности за 37,5 млн рублей.

19-летний полузащитник еще в прошлом году помог своей команде пройти в первую лигу. За сезон он забил восемь мячей в 22 матчах и стал вторым по результативности полузащитником ПФЛ. В итоге «Чертаново» заняло первое место во втором дивизионе зоны Запад.

В сезоне-2018/19 в составе сборной России (U-20) Максим занял второе место на престижном международном турнире COTIF и стал лучшим бомбардиром соревнования, забив пять мячей. А в первом же сезоне ФНЛ он записал на свой счет 11 голов и сделал восемь ассистов в 21 игре, что является одним из лучших показателей в лиге даже среди нападающих.

Наверное, молодому футболисту будет очень тяжело закрепиться в основном составе красно-белых, слишком высока конкуренция в линии полузащиты: Глушаков, Тимофеев, Зобнин. Но у юного и целеустремленного чертановца все только начинается.

4. Лукас Айртон, «Спартак»

Еще совсем юный, но уже готовый к борьбе и к конкуренции 21-летний бразилец перешел в московский «Спартак» за €7 млн У многих сразу же возникли вопросы по поводу цены новичка. Пока сумма кажется слишком велика, но это инвестиции в будущее.

Это игрок, который может быть полезен как на левом фланге обороны, так и в полузащите. Причем играет он всегда высоко, ближе к нападению, что стало уже обязательным навыком в современном футболе.

Сильными сторонами футболиста в первую очередь являются скорость и дриблинг — семь обводок за матч в среднем. Это один из лучших показателей в бразильской Серии А. Футболист часто прибегает к игре в короткий пас (4,3 передачи в штрафную за игру), так проще и надежнее. Пробросить мяч на скорости и после оббежать своего оппонента, обострить атаку с фланга, совершить какой-нибудь интересный финт — в этом и заключается игра молодого бразильца. Этот футболист прекрасно вписывается в часто применяемые «Спартаком» схемы 3-5-2, 4-3-3 или 3-4-3.

До надежного крайнего защитника, который с легкостью может вступить в отбор и обыграть соперника у бровки, ему, правда, еще далеко. Но время сейчас работает в его пользу. Акклиматизация, которой все так боялись, уже прошла, дебютный мяч за красно-белых Айртон уже забил. Если так дальше и пойдет, то попадание Дмитрия Комбарова в основу станет большим подспорьем.

3. Вильмар Барриос, «Зенит»

«Зенит» решил подписать очередного южноамериканца, но на этот раз не аргентинца.

Молодой 25-летний колумбиец Вильмар Барриос перешел в петербургский клуб из одного из ведущих аргентинских клубов «Боки Хуниорс» за €15 млн За свою «Боку» опорный полузащитник сумел отличиться лишь единожды, но при этом стал двукратным чемпионом страны.

На минувшем чемпионате мира он вместе со своей сборной активно бился за путевку в 1/4 финала, причем в прямом смысле этого слова.

Болельщикам из Англии этот игрок запомнится надолго грубым ударом головой в грудь Джордану Хендерсону . Кроме желтой карточки полузащитник ничем больше не запомнился на чемпионате мира 2018 года.

Статистика полузащитника далеко не впечатляет, например, точность передач хромает — 71,1% за шесть матчей в «Боке». Но у него есть и полезные качества. Имея не такой уж и высокий рост (178 см), игрок отлично борется за верховые мячи, а отбор, блокировка и перехват мяча — это его главные козыри, которые и привлекли внимание селекционного отдела «Зенита».

За все те же шесть матчей колумбиец совершил четыре удачных отбора — столько же, сколько и на чемпионате мира. А в первом официальном матче за «Зенит» против «Фенербахче» (0:1), выйдя в стартовом составе, совершил три полезных отбора и пять выносов. Барриос постоянно возвращался назад и помогал обороне, стелился в подкатах и эмоционально реагировал на каждый уход мяча. Акклиматизация никак не сказалась на игроке.

Уход Паредеса в «ПСЖ» не стал причиной покупки колумбийца.

Он игрок другого амплуа, опорный полузащитник, в котором нуждается сегодняшний Зенит, так как и в полузащите, и, особенно, в защите у сине-бело-голубых присутствуют серьезные проблемы. Нередкие ошибки, которые допускают Эмануэль Маммана или Матиас Краневиттер , теперь будут исправляться новым «разрушителем».

2. Ярослав Ракицкий, «Зенит»

В РПЛ приехал очередной защитник с большой буквы. И опять в «Зенит».

Первым трансфером зимнего окна, о котором сообщило руководство питерского клуба, стал переход 29-летнего Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» за €10 млн В составе «горняков» он являлся символом команды и непроходимым защитником. Вместе с «Шахтером» Ракицкий семь раз выиграл национальный чемпионат и доказал, что он один из лучших центральных защитников на Украине.

Покупка именно этого игрока вполне объяснима. Техничный, трудолюбивый и боевитый, с прекрасной левой ногой, которой кстати забил 11 мячей. Каждый из них — это футбольный шедевр. Чего стоят его голы в ворота «Таврии», «Металлиста», «Карпат» или «Барселоны». В 2011 году Ракицкому удалось пробить даже Виктора Вальдеса . Футболист умеет находить правильную позицию под передачу во время угловых или вбрасываний у ворот соперника, что очень ценно для любого защитника.

Но купили его не за голы. Из всех сегодняшних защитников, которые есть у «Зенита», Ярослав Ракицкий имеет самый высокий показатель дальних передач — 9,5 за игру (65% из них точные) и один из самых высоких показателей точности всех передач — 89%. В УПЛ на его счету 30 ассистов.

Его надежность, игровой опыт и привлекли руководство сине-бело-голубых. Команде нужен хороший центральный защитник, ведь Маммана нередко ошибается, Миха Мевля ушел в «Ростов», Луиш Нету нестабилен, а в случае с Александром Анюков уже дает о себе знать возраст. А вот Бранислав Иванович и, вполне возможно, будущая питерская звезда Ярослав Ракицкий — новая оборонительная стена обновленного «Зенита».

Правда, переезд в Петербург обернулся для него исключением из стана сборной Украины, но Ярослав наверняка знал, на что шел.

1. Сердар Азмун, «Зенит»

И вновь «Зенит», проявивший себя на зимнем рынке активнее всех в России. Переход 24-летнего иранца в петербургский клуб стал самым главным внутренним трансфером в российском чемпионате.

Попав в глубокую финансовую яму, «Рубин» оказался в безвыходном положении и продал своего ключевого атакующего игрока. Конечно, виной нынешнему положению казанцев стала бездарная тренерская работа Хавьера Грасии в сезоне-2016/17. Руководство клуба полностью доверилось испанцу и не вмешивалось в трансферную составляющую.

Теперь же «Рубин» продолжает разбираться с долгами и пересчитывает каждую копеечку, а €12 млн, которые предложил «Зенит» за талантливого нападающего, стали своего рода спасательным кругом, денежной необходимостью. Молодому же Азмуну нужен амбициозный клуб, готовый бороться за самые высокие позиции в чемпионате, а не терпящий бедствие середняк.

Достойно выступив на Кубке Азии со своей сборной и забив четыре мяча в шести матчах, Сердар готов к новому вызову. «Зенит» не просто так остановил свой выбор именно на этом футболисте. Команде с берегов Невы нужен быстро принимающий решения и скоростной нападающий, обладающий точным ударом. Несмотря на длинную скамейку запасных, в составе сине-бело-голубых такого игрока нет. Сегодняшнее нападение питерцев в лице Артема Дзюбы и Антона Заболотного скоростной способность не отличается, а универсальному Себастьяну Дриусси была необходима замена, ведь аргентинец по слухам раздумывает об уходе из «Зенита».

Но уже в первом матче Лиги Европы против «Фенербахче» (0:1), выйдя на 15 минут, он показал, что бороться за мячи, прессинговать вратаря и оборону соперника, совершать резкие ускорения для него не является чем-то невыполнимым, а в ответном матче он вышел в стартовом составе, сделал голевую передачу и оформил дубль, оформив сине-бело-голубым выход в 1/8 финала.