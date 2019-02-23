«Бавария» обыграла «Герту» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 23-го тура Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу Баварии принёс гол Хави Мартинеса, отличившегося на 62-й минуте после передачи Хамеса Родригеса.

Такой результат позволил «Баварии» набрать 51 очко и догнать лидирующую дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице Бундеслиги. В активе обеих команд равное количество балов, а у «шмелей» ещё есть игра в запасе.

В других матчах игрового дня «Вольфсбург» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:0), «Фрайбург» нанёс разгромное поражение «Аугсбургу» (4:1), а «Шальке» проиграл «Майнцу» (0:3).