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«Бавария» обыграла «Герту» в матче Бундеслиги 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 23-го тура Бундеслиги.
Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу Баварии принёс гол Хави Мартинеса, отличившегося на 62-й минуте после передачи Хамеса Родригеса.
Такой результат позволил «Баварии» набрать 51 очко и догнать лидирующую дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице Бундеслиги. В активе обеих команд равное количество балов, а у «шмелей» ещё есть игра в запасе.
В других матчах игрового дня «Вольфсбург» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:0), «Фрайбург» нанёс разгромное поражение «Аугсбургу» (4:1), а «Шальке» проиграл «Майнцу» (0:3).
Ранее сообщалось, что УЕФА объявил претендентов на проведение финала ЛЧ в 2021 году.
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