«Атлетик» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании 

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетик" оказался сильнее "Эйбара", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч был забит на 42-й секунде матча. Отличился полузащитник хозяев Рауль Гарсия.
Это победа позволила "Атлетико" подняться на восьмую позицию в турнирной таблице испанской Примеры. Клуб из Бильбао имеет в активе 33 очка. "Эйбар" занимает в таблице 11-ю строчку, набрав 31 балл.
В предстоящем туре "Атлетико" отправится в гости к "Валенсии", а "Эйбар" на домашнем стадионе примет "Сельту".
Ранее сообщалось, что хет-трик Месси принес "Барселоне" победу над "Севильей".
Испания. Примера. 25-й тур"Атлетик" (Бильбао) — "Эйбар" (Эйбар) — 1:0Голы: 1:0 — Гарсия, 1.