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Перешич определился со своим будущим в «Интере» 

Soccer News + ещё 1 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Интера" Иван Перишич принял решение остаться в миланском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Арсенал" и "Интер" готов был его отпустить за 40 миллионов евро. Однако сделка не состоялась.
Хорват перешел в "Интер" в 2014 году из "Вольфсбурга" за 16 миллионов евро. Соглашение Перишича с "Интером" действует до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, в 22:30 мск "Интер" в гостях сыграет с "Фиорентиной" в рамках 25-го тура Серии А.
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