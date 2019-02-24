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Роналду купил внедорожник за €400 тыс. 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обновил свой автопарк, сообщает "Советский спорт".
По информации Corriere della Sera, форвард в одном из специализированных салонов Милана купил внедорожник, стоимость которого — €400 тыс. Мощность автомобиля начинается от 571 лошадиной силы.
Как сообщает источник. покупка была сделана после проигрыша "Ювентуса" "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Автомобиль уже засветился у базы клуба. Его номер — 007, именно под таким номером Роналду выступает в "Ювентусе".
Ранее испанская телеведущая подшутила над Роналду.
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Футбол , Прочее , Криштиану Роналду , Советский спорт
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