Роналду купил внедорожник за €400 тыс.

По информации Corriere della Sera, форвард в одном из специализированных салонов Милана купил внедорожник, стоимость которого — €400 тыс. Мощность автомобиля начинается от 571 лошадиной силы.

Как сообщает источник. покупка была сделана после проигрыша "Ювентуса" "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Автомобиль уже засветился у базы клуба. Его номер — 007, именно под таким номером Роналду выступает в "Ювентусе".

Ранее испанская телеведущая подшутила над Роналду.