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Самолет погибшего Салы не был лицензирован для коммерческих полетов 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Стали известны новые подробности о крушении самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает РИА "Новости".
По информации на сайте Британского отделения расследования авиационных происшествий (AAIB), воздушное судно, на борту которого находился спортсмен, не было лицензировано для совершения коммерческих перевозок.
В предварительном отчете организации отмечается, что самолет был зарегистрирован в США и не мог совершать коммерческие перелеты без разрешения надзорных органов.
"Пока не установлено, на каком основании осуществлялась перевозка пассажира, но ранее пилот возил пассажиров на основании "разделения расходов", — гласит отчет.
AAIB намерено понять, может ли полет Салы считаться "частным" — в этом случае расходы распределяются между пилотом и пассажиром, и правила коммерческих перевозок не действуют.
Ранее стало известно, что самолет погибшего Салы за день сменил четырех владельцев.
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Футбол , Видео , РИА Новости
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