Аршавин показал язык сыну от Барановской 

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин встретился с сыном от бывшей гражданской жены Юлии Барановской после матча Кубка Легенд, сообщает "Советский спорт".
После игры футболист с ребенком посетили кафе. Родственники начали дурачиться, строить друг другу рожицы и записали это на видео, которое потом знаменитый спортсмен опубликовал в своем инстаграме.
На данный момент у Аршавина идет бракоразводный процесс с Алисой Казьминой.
Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Казьминой, заявил, что суд Санкт-Петербурга перенес по подсудности заявления о разводе экс-игрока национальной команды.