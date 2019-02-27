Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аршавин показал язык сыну от Барановской 

Газета.Ru + ещё 7 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин встретился с сыном от бывшей гражданской жены Юлии Барановской после матча Кубка Легенд, сообщает "Советский спорт".
После игры футболист с ребенком посетили кафе. Родственники начали дурачиться, строить друг другу рожицы и записали это на видео, которое потом знаменитый спортсмен опубликовал в своем инстаграме.
На данный момент у Аршавина идет бракоразводный процесс с Алисой Казьминой.
Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Казьминой, заявил, что суд Санкт-Петербурга перенес по подсудности заявления о разводе экс-игрока национальной команды.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна дата развода Глушаковых "Спартак" может летом выставить двух лидеров на трансфер Вратарь "Спартака" Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи
Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , Советский спорт
Читайте также
Видео
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями
MMA
Хоккеисты устроили драку на глазах у Лукашенко
Хоккей
Российский боец ММА погиб в перестрелке
MMA
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение