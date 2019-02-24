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Аленичев не хочет видеть Аршавина в «Енисее» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Наставник красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно нападающего Андрея Аршавина, с которым он вместе стал победителем Кубка легенд в составе сборной России.
Специалист отметил, что время экс-игрока "Зенита" и "Арсенала" ушло.
"Взять Аршавина в "Енисей"? Андрей завершил карьеру — время его ушло", — цитирует Аленичева "Чемпионат.com".
Аршавин объявил о завершении в конце 2018 года. Его последним клубом был казахстанский "Кайрат".
Ранее сообщалось, что гол Насимуры принес ЦСКА победу над "Уфой" в товарищеском матче.
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Футбол , Андрей Аршавин , Дмитрий Аленичев , Зенит , Чемпионат.com
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