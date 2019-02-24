Аленичев не хочет видеть Аршавина в «Енисее»

Наставник красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно нападающего Андрея Аршавина , с которым он вместе стал победителем Кубка легенд в составе сборной России.

Специалист отметил, что время экс-игрока "Зенита" и "Арсенала" ушло.

"Взять Аршавина в "Енисей"? Андрей завершил карьеру — время его ушло", — цитирует Аленичева "Чемпионат.com".

Аршавин объявил о завершении в конце 2018 года. Его последним клубом был казахстанский "Кайрат".

Ранее сообщалось, что гол Насимуры принес ЦСКА победу над "Уфой" в товарищеском матче.