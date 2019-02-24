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Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Болоньей» в матче серии А 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © REUTERS / ALBERTO LINGRIA
Туринский "Ювентус" обыграл на выезде "Болонью" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Болонье в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 67-й минуте Пауло Дибала.
"Ювентус" набрал 69 очков и продолжает лидировать в таблице серии А, до сих пор не потерпев ни одного поражения в рамках чемпионата страны. "Болонья" с 18 очками идет в "зоне вылета" на 18-м месте в таблице.
Результаты других матчей тура:
"Кьево" — "Дженоа" — 0:0,
"Сассуоло" — СПАЛ — 1:1.
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