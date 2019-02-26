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«Челси» оштрафовал вратаря Аррисабалагу за инцидент с Сарри 

Вести.Ru + ещё 84 1 час назад
Футбольный клуб "Челси" лишил вратаря Кепу Аррисабалагу недельной зарплаты за нежелание уйти с поля в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Эти деньги пойдут на благотворительность.
"Я думал о вчерашних событиях и пришел к выводу, что допустил серьезную ошибку. Хочу извиниться перед тренером, командой и болельщиками за свой поступок", — цитирует 24-летнего испанца Sky Sports.
В свою очередь Сарри заявил, что к штрафу Аррисабалаги не имеет никакого отношения. "Это решение клуба. Мы же хорошо поговорили с Кепой. Он извинился за свой поступок. Для меня этот вопрос закрыт", — отметил наставник "Челси".
Напомним, что перед серией пенальти Сарри хотел выпустить вместо Кепы Вилли Кабальеро, который лучше справляется с одиннадцатиметровыми ударами. Однако испанский вратарь отказался покинуть поле. Позже Сарри объяснил инцидент недопониманием.
"Челси" уступил "Манчестер Сити" в серии пенальти и не смог выиграть почетный трофей.
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Футбол , Видео , Вилли Кабальеро
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