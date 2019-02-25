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Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену 

РИА Новости + ещё 24 39 минут назад
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
В концовке дополнительного времени вратарь "Челси", у которого начало сводить ноги, отказался уходить на замену, несмотря на то что Сарри уже приготовил замену.
"Это было большое недопонимание. Я думал, что у Кепы судороги и не хотел, чтобы голкипер играл серию пенальти в таком состоянии, — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт клуба. — Мне потребовалось несколько минут чтобы разобраться в ситуации, я все понял, когда врач подошел к скамейке и все объяснил. Кепа был прав, хотя манера его поведения оставляла желать лучшего. Пока я не понял, в чем дело, был очень зол".
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Лондоне на "Уэмбли", завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых ударов точнее были игроки "Сити". Испанский голкипер остался на серию пенальти и отразил один из ударов в исполнении Лероя Сане, но промахи его одноклубников Жоржиньо и Давида Луиса принесли победу "Сити" — 4:3.
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