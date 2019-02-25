Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро станцевал в раздевалке в честь победы над «Челси» в финале Кубка лиги. Напомним, основное и дополнительное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказались футболисты «горожан» (4:3).
Видеозапись танца появилась в твиттере «Ман Сити». Одноклубники помогали Агуэро, как могли.
🕺 @aguerosergiokun 😏
🏆 #mancity pic.twitter.com/3pQWrOniAZ— Manchester City (@ManCity) 24 февраля 2019 г.
30-летний Агуэро выступает за «Ман Сити» с 2011 года. Это его 9-й трофей с клубом.
В завершившемся розыгрыше Кубка лиги нападающий провел 3 матча и забил 1 гол. Всего в сезоне-2018/19 на счету Агуэро 32 матча и 24 гола за «Манчестер Сити» во всех турнирах.