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Агуэро станцевал в раздевалке после победы в Кубке лиги. Видео 

SPORT24.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро станцевал в раздевалке в честь победы над «Челси» в финале Кубка лиги. Напомним, основное и дополнительное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказались футболисты «горожан» (4:3).
Видеозапись танца появилась в твиттере «Ман Сити». Одноклубники помогали Агуэро, как могли.
30-летний Агуэро выступает за «Ман Сити» с 2011 года. Это его 9-й трофей с клубом.
В завершившемся розыгрыше Кубка лиги нападающий провел 3 матча и забил 1 гол. Всего в сезоне-2018/19 на счету Агуэро 32 матча и 24 гола за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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