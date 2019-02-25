Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорина и Мамаева предложили отправить в Рязань вместо СИЗО 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Александр Шерин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с ходатайством об изменении меры пресечения для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Парламентарий предлагает отправить обоих спортсменов под домашний арест в Рязань и предоставить им возможность работать с местными футболистами. Предполагается, что Кокорин и Мамаев будут содержаться на территории базы футбольного клуба «Рязань». По мнению Шерина, данная мера позволит спортсменам «встать на путь исправления».
14 февраля Мамаев принял участие в футбольном матче в СИЗО «Бутырка». Футболист «Краснодара» сыграл за обе команды арестантов, забив в общей сложности семь мячей.
Кокорин и Мамаев — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они содержатся в СИЗО с октября 2018-го. Арест спортсменов неоднократно продлевался.
Футболисты учинили две драки в столице. Сперва у них возник конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой. Затем в одной из московских кофеен у Кокорина и Мамаева началась драка чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
Последние новости
Путина попросили проконтролировать дело арестованного американского инвестора Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman Появилась карта метро будущего
Комментарии
Футбол , Юрий Чайка , Павел Мамаев , Александр Шерин , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Госдума , ФСИН
Читайте также
Видео
Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу
MMA
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Фанаты пристыдили Емельяненко за пощечину
MMA
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
Боец MMA устроил акробатическое шоу и нокаутировал соперника
MMA
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение