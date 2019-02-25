Кокорина и Мамаева предложили отправить в Рязань вместо СИЗО

Парламентарий предлагает отправить обоих спортсменов под домашний арест в Рязань и предоставить им возможность работать с местными футболистами. Предполагается, что Кокорин и Мамаев будут содержаться на территории базы футбольного клуба «Рязань». По мнению Шерина, данная мера позволит спортсменам «встать на путь исправления».

14 февраля Мамаев принял участие в футбольном матче в СИЗО «Бутырка». Футболист «Краснодара» сыграл за обе команды арестантов, забив в общей сложности семь мячей.

Кокорин и Мамаев — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они содержатся в СИЗО с октября 2018-го. Арест спортсменов неоднократно продлевался.