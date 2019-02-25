«Монако» выдал лучший матч сезона. Головина проводили аплодисментами

У монегасков третья победа в четырёх турах. Жизнь налаживается.

До сих пор слово «Лион» вызывало у Александра Головина исключительно негативные ассоциации: 0:3, первое удаление в карьере. В декабре 2018 года судья (по подсказке VAR) выписал российскому полузащитнику красную карточку, а контрольно-дисциплинарный комитет — дисквалификацию на четыре матча. Всего два месяца спустя и всему «Монако», и отдельно взятому Головину представилась возможность «отмыться» за лионский срыв. И они ею воспользовались.

У Леонарду Жардима не было серьёзных причин менять структуру игры после второй за три тура победы — он и не стал этого делать. Головин снова действовал «под нападающим», но жёстко к позиции не привязывался, то поднимаясь на одну линию с Фалькао, то опускаясь вглубь поля. Эффективность действий Александра от этих перемещений только повысилась.

Головин и создал первый опасный момент встречи. Тусар сильно рисковал, кося Александра рядом с линией штрафной площади. Счастье «Лиона», что Рони Лопеш с потенциально голевого стандарта пробил на удобной высоте для приезжего однофамильца Антони Лопеша . Монегаски продолжали оказывать давление на оборону противника, и были вознаграждены за упорство ярким голом. Зимний джокер команды Желсон Мартинш превосходно воспользовался прострелом Балло-Туре: ложным замахом дезориентировал Менди и тут же направил мяч между ног защитнику, в правую шестёрку. Менди к этому времени ещё разбегаться и уловить ритм игры не успел — всего несколькими минутами ранее заменил травмированного бразильского коллегу Марсала. А Желсон Мартинш продолжает действовать по принципу «ни матча без результативного действия». В двух первых матчах во Франции португалец кабо-вердийского происхождения делал результативные передачи и вот уже третью игру подряд забивает самостоятельно. С этим парнем селекция «Монако» попала в «яблочко».

Второй гол — чистый привоз защитника. Правый бек «Лиона» Дюбуа не просчитал всех рисков самонадеянной обводки у центральной линии поля. Но и Рони Лопешу нужно отдать должное: он не только отнял мяч у соперника и протащил его полсотни метров с двумя висящими на плечах соперниками, но и пробил без шансов для вратаря. Антони Лопеш, пойманный на противоходе, с тоской во взгляде наблюдал, как мяч медленно, по недостижимой для него траектории вползает в ворота. Но и на этом неприятности «Лиона» до перерыва не закончились. В довесок к двум пропущенным мячам гости получили столько же травм. Следом за Марсалом газон «Луи II» досрочно покинул вингер Терье — повредил мышцу, выполняя передачу.