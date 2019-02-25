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«Монако» выдал лучший матч сезона. Головина проводили аплодисментами 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: asmonaco.com
У монегасков третья победа в четырёх турах. Жизнь налаживается.
До сих пор слово «Лион» вызывало у Александра Головина исключительно негативные ассоциации: 0:3, первое удаление в карьере. В декабре 2018 года судья (по подсказке VAR) выписал российскому полузащитнику красную карточку, а контрольно-дисциплинарный комитет — дисквалификацию на четыре матча. Всего два месяца спустя и всему «Монако», и отдельно взятому Головину представилась возможность «отмыться» за лионский срыв. И они ею воспользовались.
У Леонарду Жардима не было серьёзных причин менять структуру игры после второй за три тура победы — он и не стал этого делать. Головин снова действовал «под нападающим», но жёстко к позиции не привязывался, то поднимаясь на одну линию с Фалькао, то опускаясь вглубь поля. Эффективность действий Александра от этих перемещений только повысилась.
Головин и создал первый опасный момент встречи. Тусар сильно рисковал, кося Александра рядом с линией штрафной площади. Счастье «Лиона», что Рони Лопеш с потенциально голевого стандарта пробил на удобной высоте для приезжего однофамильца Антони Лопеша. Монегаски продолжали оказывать давление на оборону противника, и были вознаграждены за упорство ярким голом. Зимний джокер команды Желсон Мартинш превосходно воспользовался прострелом Балло-Туре: ложным замахом дезориентировал Менди и тут же направил мяч между ног защитнику, в правую шестёрку. Менди к этому времени ещё разбегаться и уловить ритм игры не успел — всего несколькими минутами ранее заменил травмированного бразильского коллегу Марсала. А Желсон Мартинш продолжает действовать по принципу «ни матча без результативного действия». В двух первых матчах во Франции португалец кабо-вердийского происхождения делал результативные передачи и вот уже третью игру подряд забивает самостоятельно. С этим парнем селекция «Монако» попала в «яблочко».
Второй гол — чистый привоз защитника. Правый бек «Лиона» Дюбуа не просчитал всех рисков самонадеянной обводки у центральной линии поля. Но и Рони Лопешу нужно отдать должное: он не только отнял мяч у соперника и протащил его полсотни метров с двумя висящими на плечах соперниками, но и пробил без шансов для вратаря. Антони Лопеш, пойманный на противоходе, с тоской во взгляде наблюдал, как мяч медленно, по недостижимой для него траектории вползает в ворота. Но и на этом неприятности «Лиона» до перерыва не закончились. В довесок к двум пропущенным мячам гости получили столько же травм. Следом за Марсалом газон «Луи II» досрочно покинул вингер Терье — повредил мышцу, выполняя передачу.
Второй тайм засвидетельствовал хорошую физическую готовность единственного россиянина на поле. Головин и прострел Депая у своих ворот прерывал, и Фалькао на чужие пасом выводил. У «Лиона» была явная возможность сократить разрыв в счёте после грязноватого с технической точки зрения подката Глика в своей штрафной — одновременно и в мяч, и в обе нижние конечности Муссы Дембеле. От неминуемого тренерского выговора поляка спас Субашич. Прыжками на линии ворот хорватский кипер вынудил Депая пробить в нужный себе угол и отразил удар. Отдыхать Головин отправился за 10 минут до финального свистка. Помимо тёплого тренерского приветствия Александр получил довольно продолжительную овацию трибун. А эта публика толк в умной, качественной игре знает. Третья победа «Монако» в четырёх турах — и уже пять очков от зоны вылета.
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Футбол , Статьи , Мусса Дембеле , Александр Головин , Антони Лопеш
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